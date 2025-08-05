Trendyol 1. Ligi ilk haftasında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Boluspor Stadı’nın elverişli durumda olmaması nedeniyle bu maç Bolu’da oynanamayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü arasındaki maçın oynanacağı ili ve stadı açıkladı.
Buna göre Boluspor – İmaj Altyapı Van Spor FK maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Zorlu maç 10 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.
Kaynak: Wanhaber: Ramazan Çetin