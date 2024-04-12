Muğla’nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Ramazan Bayramının 3'üncü gününde de sahiller tatilcilerle doldu. Son dakika rezervasyonlarıyla ilçedeki açık olan otellerdeki doluluğun yüzde 90’a ulaştığını belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Tüm kafeterya, restoran ve barlarımız doldu. Bu da esnafımıza can simidi oldu" dedi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’da Ramazan Bayramı'nın 3’üncü gününde tatilcilerin yoğunluğu sürüyor. Kentte hava sıcaklığı 27 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçülüyor. Kumbahçe Paşatarlası Plajı başta olmak üzere Gümbet, Bitez, Ortakent, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak gibi noktalarda plajlar tatilcilerle doldu. Bayram tatilinde Bodrum’u tercih eden tatilcilerin bazıları denize girerek serinleyip, kumsalda güneşlenirken, bazıları da manzaranın keyfini çıkararak yürüyüş yapmayı tercih etti.

'ESNAFIMIZ VE OTELLERİMİZ SEZONA GÜZEL BAŞLADI'

Bayram kapsamında sezona iyi başlanıldığını ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Havaların da iyi gitmesiyle beraber bu durum biz turizmcilerde heyecan yarattı. Açık olan oteller genel anlamda yüzde 90 doluluğa ulaştı. Son dakika rezervasyonları aldığımız için Bodrum olarak hazırdık. Şu ana kadar otellerimizde sıkıntı yaşanmadı. Herkes mutlu bir şekilde tatillerini yapıp bu hafta sonu itibariyle gelmiş oldukları şehirlere dönmüş olacaklar. Kentimizdeki tüm kafe, restoran ve barlarımız da doldu. Bu da esnaflarımıza can simidi oldu. Sezon başlangıcı olarak bir heyecan olmuş oldu. Esnafımız ve otellerimiz güzel bir sezona başlamış oldu" dedi.

'21 NİSANDAN SONRA YURT DIŞINDAN UÇUŞLAR ARTACAK'

21 Nisan’dan sonra dış pazardaki uçuşların artacağına dikkati çeken Şahin, "Nisan ayı sonu itibariyle bütün otellerimiz açılmış olacak. Doluluğa bakacak olursak şehirdeki misafirlerimizin Bodrum’u özlediğini görüyoruz. Doluluğa bir diğer etken ise havaların iyi olması. Oteller geçen seneye göre daha erken açıldı, bu da doluluk oranını arttı. Kruvaziyerler gelmeye başladı bu da esnafımıza katkı sağlıyor. Bodrum’a bayram süresi boyunca en çok İstanbul’dan, ardından da sırasıyla Ankara, İzmir ve Anadolu’nun birçok kentinden misafirlerimiz geldi. Bunun yanı sıra İngiltere ve Almanya başta olmak üzere yurt dışından gelen misafirlerimizde var" diye konuştu.