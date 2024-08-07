Bloodshot: Durdurulamaz Güç 2. Fragmanı Yayınlandı

Süper kahraman türündeki yeni Amerikan filmi Bloodshot'un merakla beklenen 2. fragmanı yayınlandı. Filmin başrollerinde aksiyon filmleri ile tanınan Vin Diesel ve Eiza González yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Dave Wilson'ın oturduğu Bloodshot, nanoteknoloji ile hayata geri dönen Ray Garrison'ın hikayesini konu alıyor. Karısının öldürülmesinin ardından gizemli bir şekilde geri dönen Garrison, geçmişine dair hiçbir şey hatırlamamaktadır.

Filmin 2. fragmanında, Garrison'ın kendisine verilen görevleri yerine getirirken karşılaştığı zorluklarla mücadelesi ve gizemli geçmişini keşfetme çabası göze çarpıyor. Süper güçlere sahip olan kahramanın, bu yeteneklerini nasıl kullanacağı merak uyandırıyor.

Bloodshot, 13 Mart 2020'de sinemalarda izleyiciyle buluştu. Aksiyon, bilim kurgu ve süper kahraman severlerin kaçırmaması gereken bir yapım olarak öne çıkıyor.