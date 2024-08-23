2013 yılında büyük umutlarla yapımına başlanan Van-Şırnak Karayolu, aradan geçen 11 yılın ardından hâlâ tamamlanmayı bekliyor. Geçen yıllar boyunca defalarca kez durdurulan ve ertelenen bu projenin bitiş tarihi bir kez daha değişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla umutlar yeniden yeşerse de, yolun tamamlanması için belirlenen yeni süre, hayal kırıklığını artırdı.

İhale Yeniden, Ama Bekleyiş Sürüyor

Geçtiğimiz günlerde yeniden ihale edilen bu devasa proje, artık sadece bir ulaşım hattı olmaktan çıkmış, Van ve Şırnak halkı için bitmeyen bir çileye dönüşmüş durumda. 351 kilometrelik yolu 167 kilometreye düşürmesi planlanan bu proje, 13 milyar 329 milyon TL’lik devasa bir bütçe ile Aga Enerji ve Ege Asfalt ortaklığına verildi. Ancak, yolun tamamlanması için öngörülen süre ise tam 1.300 gün, yani yaklaşık 3,5 yıl daha. Bu durumda, Van-Şırnak Karayolu’nun 2028 yılında bitirilmesi bekleniyor.

Sorunlar Bitmezse 2028!

Önceki yıllarda yaşanan aksilikler ve gecikmeler, bu projenin kaderine adeta damga vurmuş durumda. Yine bir aksilik yaşanmazsa, 2028 yılı sonunda bu yolun nihayet tamamlanacağı ifade ediliyor. Ancak halkın güveni sarsılmış, yıllardır süren bu belirsizlik ve sürekli değişen bitiş tarihleri, bölge halkını daha da umutsuz bir bekleyişe sürüklemiş durumda.

Bu bitmeyen yol hikâyesi, Van ve Şırnak halkının sabrını zorluyor, yıllardır süren bu bekleyişin sonu ise hâlâ belirsiz.