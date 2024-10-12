Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Nemrut Kalderası'nda bulunan Kalp Gölü'ne su ihtiyaçlarını gidermek için gelen yaklaşık 10 bin küçükbaş hayvan geldi.

Nemrut Kalderası’nda görüntülenen tozlu yolculuk, film platolarındaki sahneleri aratmazken, koyun sürülerinin geçişi havadan da görüntülendi.

HEM SABAH IŞIĞI HEM GÜN BATIMINDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Küçükbaş hayvanların suya doğru gidişi, hem gün batımı hem de sabah ışığında seyrine doyulmaz görüntüler meydana getirdi.

Öte yandan Nemrut Dağı; sahip olduğu su kaynakları, verimli otlak ve meralarının yanı sıra temiz ve serin havasıyla özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen çok sayıda göçer aileye ve binlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor.