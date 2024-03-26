Bitlis'te gece başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

75 köy yolu kapandı

Merkezde 15, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye ulaşan kar kalınlığıyla birlikte 75 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurktan, kapanan 75 köy yolunun açılması için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Eğitime ara verildi

Okulların bir gün tatil edildiği kentte, belediye ve karayolları ekipleri şehir merkezinde karla mücadele çalışmalarına başladı.