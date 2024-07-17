Birleşmiş Milletler'in son Dünya Nüfus Beklentileri raporu yayınlandı.

Rapora göre önümüzdeki 60 yıl içinde dünya nüfusunun zirveye ulaşacağı öngörülüyor.

Dünya nüfusu 2084'te zirveye ulaşacak

Şu an 8,2 milyar olarak kabul edilen küresel nüfusun, 2080'lerin ortalarında en yüksek seviyesine çıkacağı ve ardından yavaş yavaş azalmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

Dünya nüfusunun 2084 yılına kadar artmaya devam etmesi beklenirken nüfusun, 60 yıl içinde 10 milyar 300 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

Nüfus artışı yavaşlayacak ve azalmaya başlayacak

Birleşmiş Milletler'in doğum ve ölüm oranlarına dayandırdığı rapora göre, her yıl yaklaşık 70 milyon düzeyinde olan nüfus artışının, 2050 yılından itibaren yavaşlayacağı öngörülüyor.

2061 yılında 10 milyarı geçmesi beklenen nüfus sayısı, 2084'te 10,3 milyarla zirveye ulaşacak. 2084'ten sonra ise yavaş yavaş azalacağı tahmin edilen nüfusun, 2100 yılında 10 milyar 200 milyona gerileyeceği öngörülüyor.

Bu oranların gelecek raporlarda değişebileceği ve dünya üzerindeki büyük olaylardan etkilenebileceği kaydediliyor.

Avrupa küçülüyor Afrika büyüyor

Kıtalar arasında ise nüfus değişimleri dikkat çekiyor. 745 milyonluk nüfusa sahip Avrupa'nın, dünya genelinde artan nüfusa karşın 2100 yılında 600 milyona gerilemesi bekleniyor.

Dünya nüfus bakımından ilk sırada olan Asya kıtasında şu anda yaklaşık 4 milyar 800 milyon kişi yaşıyor. Nüfusun Asya'da 30 yıl boyunca hafif bir artış göstereceği tahmin ediliyor. En büyük artışın ise Afrika'da kaydedilmesi öngörülüyor. Tahminlere göre 2 milyardan fazla olan kıta nüfusu, 2100 yılında 3 milyarı aşmış olacak.

Türkiye zirveyi henüz görmedi

Çin, Almanya, Japonya ve Rusya gibi bazı ülkelerde nüfus artışının zirveye çoktan ulaştığı belirtiliyor. 2054 yılına kadar Brezilya, İran, Türkiye ve Vietnam gibi 48 ülkede daha zirvenin aşılması ve ardından nüfus azalmasının başlaması bekleniyor.

Angola, Nijer, Somali ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi birçok Afrika ülkesinde ise nüfusun 2024-2054 yılları arasında iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.