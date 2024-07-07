Van'da iş alanının yetersiz olmasından dolayı batıyı tercih eden Vanlılardan bir bir acı haber geliyor.

Son 1 yılda 10'dan fazla Vanlının inşaatlarda iş kazası sonrası hayatını kaybettiği haberlere yansımış ve bir çözüm bulunamamıştı.

SON ACI HABER TEKİRDAĞ'DAN

Van Başkale Oğulveren köyünde yaşayan Baran Dündar isimli vatandaş çalışmak için gittiği Tekirdağ Çerkezköy'de 6. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Bir kaç gün önce meydana gelen bu olay Vanlıları yasa boğdu.

Gurbette çalışan Vanlı işçiler "gurbette iş kazasına gitmek istemiyoruz" diyerek sitemlerini dile getirirken, Van'daki iş imkanlarının arttırılmasını istedi.