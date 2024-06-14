Bipolar Bozukluk Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Kişinin duygu, düşünce ve davranışlarında düzenli olarak aşırı yükselmeler (manik dönemler) ve aşırı düşmeler (depresif dönemler) görülür.

Bipolar bozukluk ana belirtileri şunlardır:

Manik Dönemler:

Aşırı enerji, hareketlilik ve konuşkanlık

Aşırı mutluluk, neşe veya heyecan hali

Aşırı öz güven ve kendini önemseme

Azalan uyku ihtiyacı

Dürtüsellik ve kötü kararlar verme

Depresif Dönemler:

Aşırı üzüntü, çökkünlük ve karamsarlık

İlgi kaybı ve isteksizlik

Aşırı yorgunluk ve enerji kaybı

Aşırı yeme veya iştahsızlık

Uyku problemleri

Değersizlik ve suçluluk duyguları

İntihar eğilimi

Bipolar bozukluğun nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte genetik, biyolojik ve psikolojik faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Düzenli ilaç tedavisi ve psikoterapiyle iyileşme sağlanabilir. Ayrıca düzenli uyku, egzersiz ve stres yönetimi de hastalığın seyrini olumlu etkiler.

Bipolar bozukluğu olan kişilerin yakınları da hastalık konusunda bilgilendirilmeli ve destek olmalıdır. Erken teşhis ve doğru tedavi, bipolar hastalarının yaşam kalitesini artırmada önemli rol oynar.