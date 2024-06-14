Bipolar Bozukluk Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Kişinin duygu, düşünce ve davranışlarında düzenli olarak aşırı yükselmeler (manik dönemler) ve aşırı düşmeler (depresif dönemler) görülür.
Bipolar bozukluk ana belirtileri şunlardır:
Manik Dönemler:
Aşırı enerji, hareketlilik ve konuşkanlık
Aşırı mutluluk, neşe veya heyecan hali
Aşırı öz güven ve kendini önemseme
Azalan uyku ihtiyacı
Dürtüsellik ve kötü kararlar verme
Depresif Dönemler:
Aşırı üzüntü, çökkünlük ve karamsarlık
İlgi kaybı ve isteksizlik
Aşırı yorgunluk ve enerji kaybı
Aşırı yeme veya iştahsızlık
Uyku problemleri
Değersizlik ve suçluluk duyguları
İntihar eğilimi
Bipolar bozukluğun nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte genetik, biyolojik ve psikolojik faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Düzenli ilaç tedavisi ve psikoterapiyle iyileşme sağlanabilir. Ayrıca düzenli uyku, egzersiz ve stres yönetimi de hastalığın seyrini olumlu etkiler.
Bipolar bozukluğu olan kişilerin yakınları da hastalık konusunda bilgilendirilmeli ve destek olmalıdır. Erken teşhis ve doğru tedavi, bipolar hastalarının yaşam kalitesini artırmada önemli rol oynar.