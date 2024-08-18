Deprem, yerin 7.1 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Muş'un Varto ilçesi olarak açıkladı ve büyüklüğünü 4.2 olarak revize etti.

Deprem Sonrası Panik ve Tedirginlik

Kısa süreli sarsıntı, Bingöl'de ve çevre illerde yaşayan vatandaşlarda panik ve tedirginliğe yol açtı. Deprem anında yaşanan ani sarsıntılar, kısa süreli bir kaosa neden oldu. Çevre illerde de hissedilen bu hareketlilik, bölge halkını alarma geçirdi.

İki Farklı Kaynak: Bingöl ve Muş Çelişkisi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi arasındaki merkez üssü ve büyüklük konusundaki farklı açıklamalar, olayın ardından oluşan kafa karışıklığını artırdı. Bu çelişki, depremle ilgili net bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşlar arasında belirsizlik yarattı.

Bu sarsıcı gelişmeler, Bingöl ve çevresinde geniş bir etki yaratarak, bölgedeki deprem aktivitelerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.