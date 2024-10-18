Bingöl'e Atandı Ama Amerika'da Bulundu

Bilgen, görevine göre Amerika'nın başkenti Washington DC'de görüntülendi kamuoyunun kafasında soru işaretlerini bıraktı.Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118'inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki bir sağlık hastanesine atandı, ancak göreve başlaması gereken süreyi aşmasına rağmen herhangi bir başvuru yapmadığı öğrenildi. Bilgen, iki ay içinde mazeret dilekçesi vermediği takdirde bir sonraki kuraya katılma kaybı kaybedebilir.Bilgen, sosyal medya üzerinden katıldığı Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin toplantısında, onkoloji alanında farklı yaratma hayalini dile getirerek, Miss Turkey başlığının kendisine bu hedefe ulaşma konusunda daha geniş bir platform sunduğunu belirtti.