Bingöl'de Deprem Mi Oldu? İşte Son Dakika Bilgileri

Bingöl'de son dakika deprem haberi geldi. Bu gece Bingöl'de meydana gelen depremin detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Depremin şiddeti ve merkez üssü ile ilgili bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı.

Deprem Şiddeti ve Merkez Üssü

AFAD'ın verilerine göre Bingöl'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,2 olarak belirlenmişken, Kandilli Rasathanesi ise bu büyüklüğü 4,0 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

Son Depremler ve Bilgiler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), güncel deprem haberleri ile vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Son dakika depremler hakkında güncel veriler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin web sitelerinde takip edilebilir. Kandilli Rasathanesi, bölgesel depremleri araştırarak son 500 depremi halka sunmaktadır.