BİM, 25 Haziran 2024 Salı günü için aktüel ürün kataloğunu yayınladı ve yine birbirinden cazip indirimlerle dolu! Bu hafta iki sayfa olarak paylaşılan katalogda, süt ürünlerinden atıştırmalıklara, içeceklerden kahvelere kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. İşte BİM aktüel kataloğunun detayları...

Süt ve Süt Ürünlerinde Dev İndirimler!

Yarım Yağlı Yoğurt Dost 5 kg : 149,00 ₺

Az Yağlı Bidon Yoğurt Dost 2000 g : 62,50 ₺

: 62,50 ₺ Dana Füme Et Polonez 50 g : 29,50 ₺

: 29,50 ₺ Çilekli Kefir Altınkılıç 1 l: 47,50 ₺

Atıştırmalıklar ve Enerji İçeceklerinde Kaçırılmayacak Fiyatlar!

Tam Buğday Gevreği & Çilekli Meyveli Probiyotik Yoğurt Activia 183 g : 29,50 ₺

Hindi Jambon Polonez 60 g : 17,50 ₺

: 17,50 ₺ Çikolata Kaplamalı Karamelli Bar Twix 50 g : 6,50 ₺

: 6,50 ₺ Yer Fıstıklı Draje M&M 45 g: 17,50 ₺

Geniş İçerikli İçecek Seçenekleri!

Portakal Aromalı, Mandalina Aromalı, Kola 27,50 ₺

Gazlı İçecek Çeşitleri Sarıyer Kola 2,5 L 32,50 ₺

Pepsi, Pepsi Zero Sugar, Lipton Ice Tea Şeftali 4x250 ml : 44,50 ₺

: 44,50 ₺ Enerji İçeceği Black Bruin 1 L : 24,50 ₺

: 24,50 ₺ Filtre Kahve Jacobs Selection 250 g : 89,50 ₺

: 89,50 ₺ Türk Kahvesi Cafe Crown 100 g: 27,50 ₺

Çikolata ve Bisküvi Tutkunlarına Özel İndirimler!

Yer Fıstıklı Çikolata Snickers 35,5 g : 9,00 ₺

Çikolata Karamelli Nuga Bar Mars 51 g : 11,50 ₺

: 11,50 ₺ Çikolata Kaplamalı Karamelli Bar Twix 50 g : 6,50 ₺

: 6,50 ₺ Çikolata Parçacıklı Mini Kurabiye Milka Cookie 110 g: 45,00 ₺

Yoğurt ve Peynirlerde Büyük Fırsatlar!

Yarım Yağlı Tost Peyniri Sek 1500 g : 289,00 ₺

Üçgen Peynir Büyük Boy Karper 300 g : 66,50 ₺

: 66,50 ₺ Az Yağlı Beyaz Peynir Aknaz 2000 g : 199,00 ₺

: 199,00 ₺ Labne Kerem 700 g: 99,00 ₺

Unutmayın!

BİM, her hafta Salı günü yenilenen aktüel ürün kataloğuyla müşterilerine uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunmaya devam ediyor. 25 Haziran 2024 tarihinde başlayacak bu indirimleri kaçırmayın, en yakın BİM mağazasını ziyaret edin ya da BİM’in resmi web sitesinden sipariş verin. Ürünler stoklarla sınırlıdır, acele edin!