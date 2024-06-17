BİM mağazalarında 18-21 Haziran tarihleri arasında satışa sunulacak yeni aktüel ürünler belli oldu. Başta mutfak ürünleri olmak üzere, elektronik, mobilya ve bahçe ürünlerinin de yer aldığı geniş bir yelpazeye sahip olan bu haftalık kataloğun detayları şöyle:

Salı Günü (18 Haziran):

Cam Ankastre Set

Philips AirFryer

Buhar Kazanlı Ütü

Mikrodalga Fırın

Sütlü Türk Kahvesi Makinesi

Cuma Günü (21 Haziran):

Dik Süpürge

Saç Kurutma Makinesi

Smart Drone

Işıklı Mini Scooter

Kaykay

Işıklı Paten

Buzluk Termos

Derin Saklama/Karıştırma Kabı

Aktüel ürünlerin yanı sıra, BİM mağazalarında bu hafta süt ve süt ürünleri, temel gıda ve atıştırmalık ürünler de raflarda olacak. Yörükoğlu Yarım Yağlı Yoğurt, İçim %3 Yağlı Yoğurt, Eker Probiyotik Yoğurt, Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri, Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri, Peysan Tava Peyniri, Altınkılıç Kaymaklı Lor Peyniri, Sana Margarin Tereyağı Lezzeti, Saban Pilavlık Bulgur, Türkiye Kalkınma Vakfı Süzme Çiçek Balı, Pınar Elit Siyah Zeytin, Geleneksel Reçel Çeşitleri ve Superfresh Mısır, bu hafta BİM reyonlarında yer alacak.