Yerel seçimlere iki haftadan az bir süre kalırken, belediye başkan adayları da çalışmalarını hızlandırdı.

Yeniden Refah Partisi İpekyolu Belediye Başkan Adayı Mehmet Bilici, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (VASKİ) giderek, kurum önünde açıklamalarda bulundu.

“VASKİ'nin, halkın kâbusu olduğunu” ifade eden Bilici, yüksek gelen faturalardan dolayı vatandaşın büyük sıkıntı yaşadığını dile getirdi. Evlere 500-700 TL arası faturaların geldiğini söyleyen Bilici, söz konusu sorunun çözümü noktasında çalıştıklarını anlattı.

VASKİ ’nin son zamanlarda uyguladığı yüksek su faturaları ayrıca alt yapı ve kanalizasyonları olmayan mahallelerde bile faturaya yansıtılan atık su gideri sorunlarına tepkimizi gösterdik. İnşallah seçildikten sonra halkımızı, şehrimizi bu zulümlerden kurtaracağız.@ErbakanFatih… pic.twitter.com/3APDW9iG97 — Mehmet Bilici (@MehmetBilici65) March 18, 2024