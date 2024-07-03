Kargoda Gelen Şok: Çocuklarına Bilgisayar Sipariş Eden Baba, Gelen Paketi Açtığında Gözlerine İnanamadı!

Konya'nın Meram ilçesinde yaşayan Mehmet Koptagel, çocukları için internetten sipariş verdiği bilgisayar yerine tıraş makinesi gelince hayatının şokunu yaşadı. Lalebahçe Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Koptagel, 15 Haziran Cumartesi günü 9 bin 749 lira ödeyerek internet üzerinden sipariş verdiği bilgisayarın yerine gelen tıraş makinesi ile karşılaşınca büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

İnternet üzerinden alışveriş yapmanın risklerini bir kez daha gözler önüne seren olayda, Koptagel, “İnternet sitesi üzerinden çocuklarıma karne hediyesi olarak dizüstü bilgisayar almıştım, ancak gelen ürün tıraş makinesi oldu. Ürünü iade etmeye çalıştım, fakat satıcı kabul etmedi. Satıcı ile iletişim kuramıyorum, maillerime cevap vermiyor. Türkiye genelinde tanınan bir firmanın ismini kullanarak dolandırıcılık yapmaları beni çok üzdü. Hakkımızı hukuki yollardan arayacağız” dedi.

Olay sonrası çocuklarının yaşadığı hayal kırıklığını da dile getiren Koptagel, “Kutuyu açtığımızda videoya çektik ve tıraş makinesi çıktığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadık. Çocuklarım da hayretler içerisinde ne olduğunu anlamaya çalıştı. Firmayı aradım, ancak çözüm noktasında ne yapacaklarını bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Kutu İçinde Bilgisayar Yerine Tıraş Makinesi Çıktı: İnternetten Yapılan Alışverişte Dikkat Edilmesi Gerekenler

Konya'da yaşanan bu olay, internetten alışveriş yaparken dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Mehmet Koptagel'in yaşadığı mağduriyet, alışveriş sitelerinin ve satıcıların güvenilirliğinin önemini gözler önüne serdi. Koptagel, hakkını hukuki yollardan aramaya karar verdi ve olayla ilgili şikayette bulundu.