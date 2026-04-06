Basın İlan Kurumu (BİK) Van Bölge Müdürlüğü, 27 Mart 2026 tarihli resmî yazısıyla kamu idarelerine yönelik bilgilendirme ve hatırlatma niteliğinde bir açıklama yayımladı.

BİK Van Bölge Müdürü Erol Karadağ imzasıyla ilgili kurumlara gönderilen yazıda, 195 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde resmî ilan ve reklam süreçlerinde mevzuata uyumun önemi ifade edildi.

Van başta olmak üzere Bitlis ve Hakkâri’deki kamu kurumlarına iletilen yazıda, ilan ve reklam uygulamalarında mevzuat dışına çıkılmasının denetim süreçlerinde çeşitli idari ve mali sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

“USUL BİRLİĞİ ESASTIR”

Yazıda, ilan bedelinin hangi kaynak tarafından karşılandığından bağımsız olarak, resmî ilan ve reklamların yayımlanmasında usul birliğinin esas olduğu belirtildi. 195 sayılı Kanun’un 42’nci maddesine atıf yapılarak, kamu projelerine ilişkin tanıtım ve ilanların Basın İlan Kurumu aracılığıyla yayımlanmasının yasal bir gereklilik olduğu hatırlatıldı.

Bu çerçevede, farklı uygulamaların hukuki açıdan geçerlilik sorunu doğurabileceği ve denetimlerde değerlendirmeye konu olabileceği ifade edildi.

DİJİTAL YAYINLAR DA KAPSAMDA

Açıklamada, 1 Nisan 2023 tarihi itibarıyla internet haber sitelerinin de resmî ilan sistemine dahil edildiği anımsatıldı. Kamu kurumlarının, ilan ve reklam süreçlerinde “Süreli Yayınlar Listesi”ni esas almalarının önemine işaret edilerek, dijital mecralar dahil tüm yayınlarda bu çerçevede hareket edilmesi gerektiği belirtildi.

BELEDİYELERE YÖNELİK HATIRLATMA

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün önceki düzenlemelerine de atıf yapılan yazıda, özellikle belediyelerin tanıtım, açılış ve kutlama içerikli ilanlarında mevzuata uygun hareket etmelerinin önem taşıdığı ifade edildi.

Bu tür içeriklerin belirli durumlarda resmî ilan ve reklam kapsamında değerlendirilebileceği ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayımlanmasının gerektiği vurgulandı.

DENETİM SÜREÇLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yazının sonuç bölümünde, kamu kaynaklarının mevzuata uygun ve şeffaf şekilde kullanılmasının önemine vurgu yapıldı. Basın İlan Kurumu, uygulamada birlik sağlanmasının hem idari hem mali açıdan olası riskleri azaltacağına dikkat çekti.

Ayrıca, denetim süreçlerinde farklı değerlendirmelerin söz konusu olabileceği ve bu nedenle tüm işlemlerin ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülmesinin önem arz ettiği ifade edildi.