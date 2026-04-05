Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, Yüksekova ilçe merkezinde ikamet eden F.D. isimli şahsın batı illerine uyuşturucu sevk edeceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin kullandığı aracı Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi’nde durdurdu. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden araçta yapılan aramada 22 kilo 550 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, şüpheli gözaltına alındı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu ile mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA