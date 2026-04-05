Van’da 15 Nisan – 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanacak inci kefali av yasağı için geri sayım başladı. Yasak kapsamında, balığın korunması için önemli tedbirler alınacak ve başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili kurumlar balığın korunması için sahada aktif görev alacak.

ÜREME GÖÇÜ BAŞLIYOR

Sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefali, Nisan ayından sonra suyun tersine yüzerek göle dökülen tatlı akarsulara göç ediyor. Su sıcaklığının yaklaşık 13 dereceye ulaşmasıyla başlayan bu süreçte balıklar, üreme için akarsulara yönelerek yumurtalarını bırakıyor ve ardından yaşam döngüsünü tamamlamak üzere yeniden göle dönüyor.

Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, Wanhaber’e yaptığı açıklamada, inci kefalinin korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

“SIKI DENETİMLER YAPILACAK”

Av yasağı süresince denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Müdür Şişman, kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde çalıştıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl yapılan denetimlerde yaklaşık 2 milyon 700 bin TL ceza uygulandığını belirten Şişman, 87 ton kaçak avlanmış balığın ele geçirildiğini, bunun 8 tonunun canlı olarak suya bırakıldığını ifade etti.

“BU SEZONUN DAHA VERİMLİ GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ”

Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle bazı akarsuların kuruduğunu ve yavru balıkların göle dönüşünde sorun yaşandığını hatırlatan Şişman, bu yıl su rejiminin daha iyi olduğunu ve sezonun daha verimli geçmesinin beklendiğini söyledi.

“AVLAMAK ALTIN YUMURTLAYAN TAVUĞU KESMEK GİBİ”

İnci kefalinin korunmasının önemine vurgu yapan Müdür Şişman, üreme döneminde avlanmanın büyük zarar verdiğini belirterek, “Üremek için akarsulara çıkan balığı avlamak, adeta altın yumurtlayan tavuğu kesmek gibidir. Bir anaç balık yüz binlerce yumurta bırakabiliyor. Bu nedenle yasağa uyulması balık nesli için hayati önem taşıyor.” dedi.

“OKULLARDA EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMASI YAPILIYOR”

Okullarda Van Balığının neslinin devamı ve korunması yönünde eğitimlerin de verildiğini dile getiren Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman sözlerini şöyle tamamladı; “Bu süreçte sadece denetim değil, eğitim faaliyetleri de yürütülüyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak okullarda öğrencilere inci kefalinin önemi, üreme süreci ve korunması gerektiği de anlatılıyor.”