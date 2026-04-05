Van’da deprem ve diğer olası afetlere müdahale kapasitesini artırmak amacıyla yürütülen arama kurtarma eğitimleri, emniyet ve jandarma personeline yoğun şekilde uygulanıyor. Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Ulutaş, verilen eğitimlerle ekip sayısının sürekli güncellendiğini belirterek, il genelinde müdahale hazırlığının en üst seviyede tutulduğunu ifade etti.

Ulutaş, bugüne kadar hem depremli hem de enkazlı arama kurtarma eğitimlerinden toplam 3 bin 874 kişinin faydalandığını, bunun bin 998’inin jandarma personeli olduğunu açıkladı.

“EĞİTİMLİ PERSONEL SAYISINI SÜREKLİ OLARAK MUHAFAZA EDİYORUZ”

Protokoller çerçevesinde jandarmadan 2 bin 400, emniyetten 800 personele her yıl eğitim verildiğini söyleyen Ulutaş, tayinler ve görev değişiklikleri nedeniyle boşalan pozisyonlara gelen personele de aynı eğitimlerin tekrar verildiğini ifade ederek, “Hem depremli arama kurtarma hem de enkazlı arama kurtarma alanında şu ana kadar toplam 3 bin 874 kişiye eğitim verdik. Bu eğitim alan kişilerden bin 998’i jandarma personelinden oluşuyor. Bunun nedeni, jandarma ve emniyet ile yaptığımız özel bir protokol.

Bu protokole göre, jandarmadan 2 bin 400 kişiye, emniyetten ise 800 kişiye her yıl deprem arama kurtarma eğitimleri veriyoruz. Eğitimlerimiz düzenli olarak devam ediyor, fakat yıl içinde personel tayinleri olabiliyor. Örneğin jandarmadan 2 bin 400 kişiye eğitim verdik diyelim, yıl sonunda 200 kişinin tayin dönemi geldi ve farklı illere atandılar. Bu durumda, boşalan pozisyonlara gelen personele hemen aynı eğitimleri veriyoruz. Böylece jandarmadaki toplam 2 bin 400 kişilik eğitimli personel sayısını sürekli olarak muhafaza ediyoruz.” diye konuştu.

“HER ZAMAN HAZIR BİR EKİP BULUNDURABİLİYORUZ”

Bu sistem sayesinde eğitimli arama kurtarma ekibi sayısının sürekli korunabildiğini belirten Ulutaş, yıl sonunda il genelinde bu eğitimleri almış toplam 5 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini aktararak, şu sözleri kaydetti:

“Aynı şekilde emniyette de benzer bir sistem yürütüyoruz, 800 kişiye eğitim verdikten sonra, yıl içinde görev değişiklikleri olanlar olursa, yerine gelen personele eğitim vererek sayıların sürekli hedeflerimizle uyumlu olmasını sağlıyoruz. Bu bağlamda, yıl sonuna geldiğimizde ilimizde bu eğitimleri almış toplam 5 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sayede hem deprem hem de enkaz durumlarında müdahale edebilecek eğitimli ve hazır personel sayısını artırmayı planlıyoruz. Eğitimlerimiz, görev değişiklikleri ve tayinler dikkate alınarak sürekli güncelleniyor ve bu sistem sayesinde her zaman hazır bir ekip bulundurabiliyoruz.”