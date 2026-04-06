Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı Van İl Müdürü Mehmet Ulutaş, Van AFAD’ın personel yapısından arama kurtarma faaliyetlerine, eğitim çalışmalarından afet risk azaltma planlarına kadar birçok başlıkta yürütülen çalışmaları anlattı.

Ulutaş, Van AFAD bünyesinde 86’sı arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 186 personelin görev yaptığını, 18’i arama kurtarma aracı olmak üzere toplam 32 araçla hizmet verildiğini belirtti. Ulutaş, kurumun planlama, farkındalık eğitimleri, müdahale ve iyileştirme olmak üzere üç ana başlık altında 67 iş kolunda faaliyet yürüttüğünü ifade etti.

AFAD VAN’DA 400 EYLEMLE RİSKLERİ AZALTMAYI HEDEFLİYOR

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında 2022 yılında 198 eylemle yola çıktıklarını kaydeden Ulutaş, kamu kurumlarıyla yürütülen koordinasyon sonucu bu sayının 2024 itibarıyla 400’e çıkarıldığını, bunların 116’sının ise “kırmızı eylem” olarak önceliklendirildiğini söyledi. Ulutaş, “Süreç içerisinde diğer kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde çalışarak ilimizdeki riskleri en aza indirmeye yönelik istişareler yürüttük. 2024 yılı itibarıyla eylem planı sayımızı 400’e çıkardık, bunların 116’sı kırmızı eylem planı olarak belirlenmiştir. Şu an akredite olmuş toplam 8 STK’mız var. Bunların 7’si arama kurtarma, 1’i ise beslenme alanında faaliyet gösteriyor.” diye konuştu.

Eğitim çalışmalarına da değinen Ulutaş, deprem ve enkaz arama kurtarma alanında bugüne kadar 3 bin 874 kişiye eğitim verildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 5 bine çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı. Sisteme kayıtlı 20 bini aşkın kişiden 4 bin 553’ünün saha destek elemanı olarak eğitimlerini tamamladığını belirtti.

“VAN AFAD OLARAK SON ÜÇ YILDA 654 ARAMA KURTARMA GÖREVİNE ÇIKTIK”

Van’da arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin verileri de paylaşan Ulutaş, il genelinde 654 göreve çıkıldığını, bunların 198’inin kaybolma vakası olduğunu ifade ederek, “Van AFAD olarak üç yılda yalnızca ilimiz içinde 654 arama kurtarma görevine çıktık. Bunların 198’i kaybolma vakasıdır ve ilimizde en sık karşılaşılan olay türüdür. Bu vakalar özellikle bahar ve yaz aylarının başında yoğunlaşmaktadır. Son 3 yılın verilerine göre arama kurtarma vakalarında 58 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu kayıpların 24’ü boğulma vakasıdır. Bunun dışında trafik kazalarında da destek veriyoruz ve diğer can kayıpları trafik kazalarından kaynaklanmaktadır. İyileştirme çalışmaları kapsamında 2011 depremi sonrası 25 bin 744 konut inşa edilmiştir. Son hak sahiplerine de konutların teslim edilmesiyle bu süreç tamamlanacaktır.” şeklinde konuştu.

İyileştirme çalışmalarına da değinen AFAD Van İl Müdürü Mehmet Ulutaş, 2011 Van depremi sonrası 25 bin 744 konutun inşa edildiğini ve hak sahiplerine teslim sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti ve Başkale depremi, Esenyamaç seli ve Konalga’daki heyelan nedeniyle 267 hak sahibine yönelik çalışmaların ise sürdüğünü ifade etti.

Ulutaş ayrıca, korucular ve jandarma personeline yönelik arama kurtarma ve çığda müdahale eğitimlerinin verildiğini, enkaz saha çalışmaları eğitim projesinin 26 ilde uygulandığını ve okul tahliye projesinin Türkiye genelinde hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.