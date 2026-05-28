Van’da 2023 yılında 2,03 olan toplam doğurganlık hızı, 2025 yılı itibarıyla 1,87’ye geriledi. Verilere göre, doğurganlık hızının en yüksek olduğu alanın kırsal bölgeler oldu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2025 yılı doğum verilerine göre Türkiye genelinde 895 bin 374 canlı doğum gerçekleşti. Aynı dönemde Van’da canlı doğan bebek sayısı 17 bin 620 olarak kaydedildi. Açıklanan verilerde ayrıca Van’ın il geneli ile kent-kır sınıflamasına göre toplam doğurganlık hızına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Verilere göre Van’da toplam doğurganlık hızı son üç yılda kademeli olarak düşüş gösterdi. 2023 yılında Van genelinde 2,03 olan toplam doğurganlık hızı, 2024 yılında 1,98’e, 2025 yıl sonunda ise 1,87’ye geriledi. Böylece Van’ın toplam doğurganlık hızı iki yıl içinde 0,16 puan düştü.

Kent-kır sınıflamasına göre incelendiğinde ise doğurganlık hızının en yüksek olduğu alan kırsal bölgeler oldu. 2023 yılında kırsal bölgelerde 2,41 olarak kaydedilen doğurganlık hızı, 2024 yılında 2,44’e yükseldi. Ancak 2025 yılı itibarıyla bu oran 2,26’ya geriledi.

Orta yoğun kent bölgelerinde ise 2023 yılında 2,07 olan toplam doğurganlık hızı, 2024 yılında 1,94’e, 2025 yılında ise 1,88’e düştü.

Yoğun kent bölgelerinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. 2023 yılında 1,79 olarak kaydedilen doğurganlık hızı, 2024 yılında 1,74’e, 2025 yılı sonunda ise 1,67’ye geriledi. Açıklanan verilere göre 2025 yılı itibarıyla Van’da doğurganlık hızının en düşük olduğu alan yoğun kent bölgeleri olurken, en yüksek oran kırsal bölgelerde görüldü.

2025 yılı verilerine göre Van’da toplam doğurganlık hızı kırsal bölgelerde 2,26, orta yoğun kent bölgelerinde 1,88, yoğun kent bölgelerinde ise 1,67 olarak kaydedildi. Böylece kırsal bölgelerdeki doğurganlık hızı, yoğun kent bölgelerine göre 0,59 puan daha yüksek gerçekleşti. 2023 yılında kırsal ve yoğun kent bölgeleri arasındaki fark 0,62 puan olurken, 2024 yılında bu fark 0,70 puana çıktı.