Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Van genelinde doğa canlanırken, beraberinde yoğun polen salınımı da başladı. Özellikle bölgede sıkça bulunan kavak ağaçlarının çiçeklenme dönemine girmesiyle, rüzgarın etkisiyle havaya yayılan ve gözle görülür derecede artış gösteren polenler, günlük yaşamı ve özellikle alerjik bünyeye sahip vatandaşların sağlık durumunu ciddi oranda etkilemeye başladı.

Polenlerin mevsimsel alerjik reaksiyonları tetikleyerek gözlerde kızarıklık, burun tıkanıklığı, sürekli hapşırık ve boğazda kaşıntı gibi şikayetlere yol açtığını belirten uzmanlar, özellikle astım, KOAH gibi akciğer rahatsızlıkları bulunan hastaların bu süreçte polen maruziyetine karşı çok daha temkinli olması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, polen yoğunluğunun en yüksek olduğu sabah ve öğle sonrası saatlerde mümkün olduğunca dış ortamlarda bulunulmaması noktasında vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

"Alerjik durumu olan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor"

İHA muhabirine konuşan Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Mehmet Emin Mavi, polen yoğunluğunun arttığı saatlerde dışarıdaki aktivitelerin sınırlandırılması gerektiğini belirtti. Dr. Mavi, "Polen yoğunluğunun arttığı şu günlerde özellikle dikkat etmesi gereken vatandaşlarımız var.

Mevsimsel alerjik durumları olan vatandaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor. Polen yoğunluğunun olduğu zamanlarda vatandaşların dışarıdaki aktivitelerini sınırlandırmalarını istiyoruz. Diyelim ki arabadalar; arabanın camını kapatabilirler ya da polene maruz kalmamak için kendilerini koruyabilirler. Maske kullanmaları önerilebilir. Ya da evdelerse polen yoğunluğunun olduğu zamanlarda ev pencerelerini, camlarını kapatabilirler. Onun dışında polen, dediğimiz gibi, alerjik bir duruma neden olabiliyor" dedi.

"Bu dönemde ev temizliği önem kazanıyor"

Alerjik bünyeye sahip vatandaşların sadece polene değil, toz ve benzeri diğer tetikleyicilere karşı da hassas olduğunu dile getiren Mavi, "Mevsimsel alerjik durumlardan muzdarip olan vatandaşlar varsa; bu polen maruziyeti sonrası kendilerinde oluşan şikayetlere göre kendilerini aslında koruyabilirler. Güneş gözlüğü de bu önlemlerden bir tanesi olabilir. Gözlerde kızarıklık, yaşarma, şişlik gibi alerjik durumları olan kişiler bunu yapabilir.

Bunun dışında polen sadece bu durumları oluşturmuyor; ev içerisinde, özellikle bu ilkbahar gibi sıcakların arttığı ve polen yoğunluğunun yükseldiği durumlarda ev temizliği de önem kazanıyor. Evin iyice temizlenmesi, halıların iyice temizlenmesi doğru olur.

Çünkü alerjik durumu olan vatandaşlar, polen maruziyeti dışında alerjik durumunu tetikleyecek diğer alerjenlere karşı da hassas. Bu yüzden ev temizliğinin aslında kapsamlı bir şekilde yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Özellikle astım ve akciğer hastalığı olan vatandaşların yakından takip edilmesi gerektiğini ifade eden Mavi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı alerjik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız oluyor; astımı gibi ya da akciğerle ilgili hastalıkları olan hastalarımız gibi. Polen maruziyeti sonrası bu hastalarımızın özellikle dikkat etmesini şu yönden istiyoruz: Kendileri zaten doktor kontrolünde oldukları için durumlarını biliyorlar.

Bazı şikayetlerinde artış olunca hızlıca bir sağlık kuruluşuna ya da kendi hekimlerine başvurmalarını istiyoruz. Astım atağında sıklık olabilir, geçmeyen hapşırıklar olabilir, ileri derecede gözlerde kızarıklık ve şişlikler olabilir, hırıltılı solunumlar olabilir ya da artan ve geçmeyen nefes darlıkları olabilir. Böyle durumlarda vatandaşların sağlık kuruluşlarına müracaat etmelerini öneriyoruz."