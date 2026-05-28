Van Lokantacılar Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre, Kurban Bayramı'nın 2. günü olan bugün toplam 24 fırın hizmet verecek.

Bayram boyunca vatandaşların mağdur olmaması adına belirlenen nöbetçi fırınlar, kentin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösterecek.

İşte Van'da bayramın 2. günü açık olacak fırınlar ve adresleri:

1. Göktat Unlu Mamulleri – Bostaniçi Mahallesi Barış-2 Caddesi

2. Kardeşler Ekmek Fabrikası – İskele Caddesi

3. Aslı Ekmek Fırını – Hacıbekir Mahallesi Sebze Hali civarı

4. Nur Güneş – Seyit Fehim Arvasi, Doğu Caddesi

5. Başak Taş Ekmek – Alipaşa Caddesi

6. Beslen Unlu Mamulleri – Sıhke Caddesi. Hacı Hidayet Cami yanı

7. Hacıoğlu Ekmek Fabrikası – Şerefiye Mahallesi

8. Van Taş Ekmek – Vali Mithatbey Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi

9. Suver Taş Ekmek – İskele Caddesi

10. Hacıoğlu Ekmek Fabrikası – İkinisan Polis Evi karşısı

11. Ünseli Unlu Mamulleri – Erciş yolu üzeri

12. Öz Elif Unlu Mamulleri – Gölbaşı Caddesi Müftülük yanı

13. Sofi Baba Ekmek Fabrikası – Şerefiye Mah. Şerefiye Caddesi

14. Yeni Şafak Fırını – Şafak Mahallesi

15. Fidanlar Taş Ekmek – Çavuşbaşı Caddesi

16. Harman Ekmek Fabrikası – Edremit Durağı Odalar İş Merkezi altı

17. Aldemir Unlu Mamulleri – Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi

18. Başit Ekmek Fırını – Şabaniye Mahallesi Şabaniye Caddesi

19. Şekerler Ekmek Fabrikası. – Gölbaşı Caddesi

20. Yasin Oğlu Ekmek Fabrikası – Ordu Cad. Ulu Cami karşısı

21. Vangölü Ekmek Fabrikası- İskele Caddesi

22. Demirhan Ekmek – Terzioğlu Caddesi Hatuniye Mahallesi

23. Beyoğlu Ekmek Fabrikası – Hafiziye Mahallesi Şehit Osman Çavuş Sokak

24. Mirzaoğlu Ekmek Fabrikası – Sebze Hali civarı Vali Mithat Bey İlköğretim Okulu yanı