Geçtiğimiz günlerde mahkemenin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik 'mutlak butlan' kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi tedbiren tekrar göreve getirilmiş, Özgür Özel ve ekibi görevinden alınmıştı.

Siyasi olarak zor günler geçiren Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Manisa'ya gelerek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Gün boyunca birçok programa katılan Özel'e amcasının vefat haberi geldi.

AMCASI KALP KRİZİ GEÇİREREK VEFAT ETTİ

Özgür Özel’in amcası Necati Özel'in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Necati Özel, öğle namazını müteakip Hatuniye Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.