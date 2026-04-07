Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 29 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (SKM) kapsamında 2 bin 55 paket kaçak sigara, bin 785 litre akaryakıt ve 15 litre etil alkol ele geçirildi.

Nitelikli yağma suçuna yönelik çalışmalarda 1 adet tabanca, 11 adet tabanca fişeği ve 1 adet şarjör ele geçirilirken; 2863 SKM kapsamında gerçekleştirilen operasyonda ise tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 10 adet sikke muhafaza altına alındı. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 15 olayla ilgili olarak 21 şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı bildirildi.