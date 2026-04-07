Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs ve sokak satıcılarına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kilo 260 gram eroin ve 540 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği kaydedildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 1 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.