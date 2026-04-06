İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından, Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında hazırlanan Trafik İstatistik Bülteni’nin 2026 yılı Mart ayı kaza raporu açıklandı. Yayımlanan raporda, Türkiye genelinde Mart ayında 21 bin 296 ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Van’da yaşanan trafik kazalarına ilişkin istatistiklere de açıklanan raporda yer verildi.

Bu dönemde, Türkiye genelinde 33 bin 745 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Mart ayı boyunca yaşanan kazalarda 140 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, toplam 30 bin 517 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

VAN’IN KAZA BİLANÇOSU

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 yılı Mart ayı trafik istatistiklerinde, Van’da toplam 120 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti.

Bu dönemde Van’da 205 maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiği bildirilirken, ölümlü veya yaralanmalı kazalar sonucunda hayatını kaybeden vatandaşın olmadığı da kaydedildi. Van’da aynı dönemde 180 kişi çeşitli şekillerde trafik kazalarında yaralandı.

Raporda, kazaların tarih, saat ve yer dağılımları ile kazaya karışan araç türlerine ilişkin bilgilere yer verilmezken, üç aylık dönemde meydana gelen kazalarda olay yerinde yaşamını yitiren kişi sayısının 3 olduğu açıklandı.

Not: Trafik bülteninde belirtilen ölü sayısı, yalnızca kaza anında hayatını kaybeden kişileri içeriyor.