Edremit Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen sergide Muradiye ilçesini temsil eden Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri Damla Kader Bilici ve Gizem Hakan, danışman öğretmenleri Yasemin Yılmaz rehberliğinde hazırladıkları değerler eğitimi temalı projelerini sergiledi.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Alhan ile Şube Müdürü Yıldırım Eyyübi Mehmatağaoğlu da sergiyi ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerden projeleri hakkında bilgi alan yetkililer, çalışmaları dolayısıyla tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öğrencilerin akademik çalışmaların yanı sıra değerler eğitimi alanında ortaya koyduğu proje, sergide katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.