Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri Kader Damla Bilici ve Gizem Hakan, tarih alanında "Değerler Eğitimi" temasıyla hazırladıkları "Selçuklu Yıldızı" projesi ile Van bölge finalinde üçüncülük elde ederek ilçenin gururu oldular. Uzun süren çalışmalar sonucunda ortaya çıkan proje; öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma, analiz ve yorumlama becerilerini geliştirirken, geçmişten günümüze kültürel değerlerin aktarılmasına da katkı sundu.

Elde edilen başarıyla birlikte öğrenciler, bilimsel platformlarda ilçeyi başarıyla temsil etti. Öğrenciler ile birlikte projede emeği bulunan danışman öğretmen Yasemin Yılmaz da takdir topladı.

Yetkililer, öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.