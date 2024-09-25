Van şube Müdürlüğü görevine başlayan Arda Aşkın, kentteki kurumları ziyaret ediyor.

Basın İlan Kurumu (BİK) Van Şube Müdürü Arda Aşkın, ziyaretlerinden birini de Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne gerçekleştirdi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir'i makamında ziyaret eden Basın İlan Kurumu Aşkın, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile ortak olarak yapılması planlanan faaliyet ve projeler üzerine istişarelerde bulundu.

BİK Van Şube Müdürü Aşkın ziyarette, Basın İlan Kurumu tarafından yayımlanan "Basının Gözünden Ayasofya" kitabını, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın’a hediye etti.