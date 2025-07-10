Basın İlan Kurumu (BİK) Van Şube Müdürü Arda Aşkın, Genel Müdür Cavit Erkılınç’ın onayı ve Yönetim Kurulu’nun kararıyla Gaziantep Bölge Müdürlüğü’ne atandı. Van, Bitlis ve Hakkari’de görev yaptığı dönemde önemli projelere öncülük eden Aşkın, yeni görevine başlamadan önce bir veda mesajı paylaştı. Mesajında, kamu kurumları, yerel basın temsilcileri ve mesai arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

BİK Gaziantep Bölge Müdürü olarak atandığını belirten Aşkın, "Kıymetli Kamu Yöneticileri, Van, Bitlis ve Hakkari Basınımızın Güzide Temsilcileri, Değerli Mesai Arkadaşlarım ve Dostlarım, Basın İlan Kurumu Genel Müdürümüz Sayın Cavit ERKILINÇ’ın tensipleri ve Yönetim Kurulumuzun takdiriyle Gaziantep Bölge Müdürü olarak atanmış bulunmaktayım. Bu bölgeye hizmet etmek ve insanlarıyla gönül bağı kurmak paha biçilmez bir deneyim oldu. Van’da, Bitlis’te ve Hakkari’de görev yaptığım süre boyunca; Kamu Kurumlarımızın değerli Yöneticileri ve Yerel Basınımızın kıymetli temsilcileriyle uyum ve güven temelli bir işbirliği içerisinde çalıştık." dedi.

Kamu kurumlarının, bölgemiz kamuoyunun ve yerel basının toplumun bilinçlenmesindeki rolünü ve kamuoyunun doğru, teyit edilmiş bilgiye ulaşmasında üstlendiği benzersiz görevi daha da iyi kavrar ve desteklemesini temenni eden Aşkın, şu ifadelere yer verdi:

"Bölgemiz basınının yaşadığı sorunların çözümü için hep birlikte çaba sarf ettik. Bu süreçte birlikte dertlendik, birlikte sevindik. Bu bölgenin bana öğrettiği en önemli şey; bir yerin gerçek gücü, sahip olduğu fiziki imkanlardan çok, insanlarının dayanışması ve ortak değerler etrafında kenetlenebilme iradesidir. Temennim odur ki; tüm kamu kurumlarımız ve bölgemiz kamuoyu, yerel basınımızın toplumun bilinçlenmesindeki rolünü ve kamuoyunun doğru, teyit edilmiş bilgiye ulaşmasında üstlendiği benzersiz görevi daha da iyi kavrar ve destekler.

Zira bağımsız ve tarafsız habercilik, vatandaşların bilgi edinme hakkının korunmasının ve sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasının temel koşuludur. Ben ve ailem, bu bölgeye duyduğumuz sevgiyi ve bağlılığı yüreğimizde taşıyarak, gittiğimiz her yerde Van’dan, Bitlis ve Hakkari’den söz ederken yalnızca birer şehirden değil; bir yuvadan, bir hatıradan, bir gönül bağından bahsediyor olacağız.

Bu vesileyle; birlikte çalışmaktan onur duyduğum tüm kamu yöneticilerine, kurum temsilcilerine, basın mensuplarımıza, mesai arkadaşlarıma ve dostlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Gönlümün bir köşesi her zaman bu topraklarda kalacak. Bilin ki, artık Gaziantep’te de bir kapınız, bir dostunuz ve bir kardeşiniz olacak. Hakkınızı helal edin. Allah’a emanet olun."