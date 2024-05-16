Eski Van Milletvekili Figen Yüksekdağ Kobani davasında 30 yıl hapis cezasına çarptırılınca sanık avukatları adliye koridorunda ''Biji Berxwedana Kobanê'' Sloganları attı ve kamuoyunda bu kelimenin ya da bu kelime öbeğinin ne anlama geldiği araştırılmaya başlandı.

"Yaşasın Kobanê direnişi" anlamına gelen Kürtçe sloganı, "Bijî Berxwedana Kobanê" veya "Bijî Berxwedana Kobaniyê" şeklinde de yazılabilir. Bu slogan, Kobanê'nin terör saldırılarına karşı gösterdiğitepkiyi ifade etmektedir.