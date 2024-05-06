TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta play-off öncesi son lig maçları oynandı. Acnturk Sigorta Van Spor FK’nin protestosu ve maçtan çekilmesiyle sona eren haftada, play-off eşleşmeleri de belli oldu.

Buna göre play-off 1. tur maçları 9 mayıs 2024 tarihinde oynanacak.

Beyaz Grup’ta play-off 1. turunda 1461 Trabzon FK ile Ankaraspor, Bucaspor 1928 ile Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. karşı karşıya gelecek.

Beyaz Grup’ta ligin son hafta maçlarında ise Van Spor’un çekilmesiyle yarıda kalan maçın yankıları sürerken, diğer maçlar bol gollü geçti.

Beyaz Grup’ta son haftanın sonuçları şu şekilde;

Serik Belediyespor 0-6 Esenler Erokspor

Bursaspor - Acnturk Sigorta Van Spor FK (yarıda kaldı)

Kırşehir Futbol Spor Kulübü 4-5 1461 Trabzon Fk

Kırklarelispor Futbol A.Ş 1-3 Zonguldak Kömürspor A.Ş.

Bucaspor 1928 3-1 Diyarbekir Spor A.Ş.

Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. 4-1 Hes İlaç Afyonspor Kulübü

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 3-1 Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Ankara Demirspor 5-2 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

Altınordu 3-3 Ankaraspor