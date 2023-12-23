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Süper Lig'de zirvenin 17 puan gerisine düşen Beşiktaş 16. hafta ile birlikte 3 teknik adam ile yollarını ayırırken gözler şimdi gelecek yeni isme çevrildi. Sezona Şenol Güneş ile başlayan Kartal'da deneyimli teknik adam 5 Ekim'de Lugano’ya kaybettikleri maçın ardından istifa etti.

Sonrasında takımın başına yardımcısı Burak Yılmaz getirilirken genç çalıştırıcı 10 Kasım’da görevi bıraktı. Aynı gün göreve gelen Rıza Çalımbay ile de 42 günlük görev süresinin ardından önceki gece yollar ayrıldı.

GÜNDEME GELEN İSİMLER

4 aylık süreçte 3 teknik adam değiştiren siyah beyazlılarda Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba yönetim ile teknik direktörlük ismini masaya yatırdı.

Beşiktaş’ta yeni teknik direktörün yabancı olması düşünülürken şu ana kadar gündeme gelen isimler:

SOLSKJAER İLE İLETİŞİME GEÇİLDİ

Son olarak Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktör arayışları kapsamında 50 yaşındaki Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile iletişime geçti. Norveçli hocanın menajeri İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı yöneticilerle görüştü. Beşiktaş, Solskjaer'e 1,5 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

VALVERDE DE LİSTEYE GİRDİ

Şu anda İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'yu çalıştıran Ernesto Valverde de Beşiktaş'ın listesine girdi. Sezon sonunda kontratı bitecek olan tecrübeli teknik adam ile temas kuruldu.

Daha önce Katalan devi Barcelona'yı da çalıştıran 59 yaşındaki çalıştırıcı ile bir görüşme yapılacak. Bu görüşmede Beşiktaş'ın hedefleri konuşulacak ve Valverde'nin istekleri dinlenecek. Eğer iki taraf da ortak görüş bildirirse bu sefer imzaların atılması için geri sayıma geçilecek.

GENESIO DA ÖNE ÇIKIYOR

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarında ön plana çıkan bir diğer isim ise Bruno Genesio... Daha önce Lyon ve Rennes'i çalıştıran 57 yaşındaki Fransız teknik adamla geçtiğimiz günlerde bir görüşme yapan Beşiktaş yönetimi kadro planlamasına dair geniş bir toplantı daha yapacak. Bu isimler ile anlaşılamaması halinde listedeki diğer adaylarla temas kurulacak.

İşte listedeki diğer isimler:

- MIRCEA LUCESCU

- JORGE SAMPAOLI

- VAN NISTELROOY

- FRANK DE BOER

- STANISLAV CHERCHESOV

- FABIO CANNAVARO

YABANCI HOCA OLMAZSA SERGEN YALÇIN...

Beşiktaş’ta teknik direktör Rıza Çalımbay’ın ayrılığının ardından gözler yeni teknik direktör adayına çevrildi. Taraftar eski şampiyon teknik direktör Sergen Yalçın’ı takımın başında görmek istese de yönetimin önceliği farklı.

Başkan Hasan Arat ve ekibi şu anda yabancı teknik adamlarla görüşme yaparken, Sergen Yalçın ismi beklemeye alındı. Yabancı teknik adamlarla yapılacak görüşmelerde sözleşme şartları ağır olursa rota Yalçın’a dönecek.