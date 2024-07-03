Manipülasyon İddiaları: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Beşiktaş hisselerinde manipülasyon yapıldığı gerekçesiyle 6 kişiye geçici işlem yasağı getirdi. Bu durum, hisselerde ani dalgalanmaya yol açtı. İsimleri belirtilen kişiler arasında Engin Meral, Neslihan Kaya, Nuri Budakoğlu, Adem Karataş, Muammer Geçgel ve Veysel Karadeniz bulunuyor.

Yüksek Yükseliş ve Ardından Düşüş: 29 Mart 2024’te 51,5 liradan işlem gören Beşiktaş hisseleri, orantısız bir şekilde yüzde 7 artarak 89,3 liraya yükseldi. Ancak bu yükselişin ardından hisseler, 19 Nisan’da 28,14 liraya kadar geriledi. Bu ani düşüş, kulübün piyasa değerinde de ciddi bir azalmaya neden oldu.



Hisse Manipülasyonu: Beşiktaş hisselerindeki düşüşün arkasında, hisse manipülasyonu olabileceği düşünülüyor. Şirketin kötü bir bilanço açıklaması veya önemli bir iş anlaşmasının iptal edilmesi gibi geleneksel sebepler ortaya çıkmadı. Bu nedenle manipülasyon ihtimali öne çıkıyor.

Beşiktaş hisselerinin gelecekteki seyri, SPK’nın aldığı kararlar ve piyasalardaki güvenin yeniden tesis edilmesiyle şekillenecek. Dikkatli takip etmek önemli olacaktır