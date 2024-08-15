Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Son olarak araç sahiplerini üzecek yeni bir gelişme yaşandı.

Benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi...

ZAM POMPAYA YANSIDI

Benzin fiyatlarına 85 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

GÜNCEL AKARKYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 43.84 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 44.56 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.