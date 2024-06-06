Brent petrol fiyatları ve döviz kurları nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişim sürüyor.

Son olarak araç sürücülerini sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Sektör kaynaklarına göre benzin ve motorine, yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor.

Benzinde 1,35 TL, motorinde ise 1 TL civarında indirime gidilecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları birtakım veriler ışığında belirleniyor. Akaryakıtın gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belirleniyor. Belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.