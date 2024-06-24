Brent petrol fiyatı ve dövizdeki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Son olarak araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı.

Buna göre benzinin ve motorinin litre fiyatında artışa gidilecek.

Benzine 2, motorine ise 1,68 TL'lik zam

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 TL'lik artış yaşanacak.

Motorin grubunda ise 1,68 TL'lik zam bekleniyor.

3 büyükşehirde benzin ve motorin fiyatları

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 42,31 TL’ye, Ankara’da 43,29 TL’ye, İzmir’de 43,55 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı da yaklaşık olarak İstanbul’da 42,36 TL’ye, Ankara’da 43,37 TL’ye, İzmir’de 43,76 TL’ye yükselecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor