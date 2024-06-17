Son yıllarda kur ve vergi artışları nedeniyle hızla yükselen akaryakıt fiyatlarına temmuz ayında önemli bir zam daha gelecek.

16 Temmuz 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL artırılmış ve bu tutarların 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) artış oranında zamlanması düzenlenmişti.

Sözcü'nün haberine göre, 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı ÜFE verileriyle birlikte, akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı da netleşecek.

2024'ün ilk beş ayında ÜFE aylık ortalama yüzde 3,35 artmıştı. Bu ortalama artış haziran ayında da devam ederse, 6 aylık ÜFE artış oranı yüzde 21,82 olacak.

Bu ÜFE artış oranı ile maktu ÖTV tutarı benzinde 2,06 TL, motorinde 1,93 TL artacak. Buna ek olarak, geçen yıl yüzde 20'ye çıkarılan KDV de eklendiğinde, vergi artışı benzinde 2,47 TL, motorinde 2,32 TL olacak.

Şu an maktu ÖTV tutarları bir litre benzinde 9,45 TL, bir litre motorinde 8,86 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar ne kadar oldu?

Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 40,30 TL, Ankara'da 41,28 TL, İzmir'de 41,54 TL seviyesinde.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da yaklaşık 40,67 TL, Ankara'da 41,68 TL, İzmir'de 42,07 TL civarında.

Son bir yılda zam oranı benzinde yüzde 67, motorinde yüzde 83 oldu. Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor.