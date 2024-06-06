Vatandaşların merakla beklediği benzin ve motorin fiyatlarında büyük bir indirim geliyor. Cuma gününden itibaren geçerli olacak bu indirimle birlikte, benzinin litre fiyatında 1 lira 25 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 1 lira 21 kuruş düşüş bekleniyor. Bu indirim sonrasında, İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 19 kuruşa, motorinin litresi ise 39 lira 18 kuruşa kadar düşecek. Akaryakıt fiyatlarının düşmesi, araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz Günlerde Yapılan Değişiklikler ve Yeni Beklentiler: Akaryakıt Fiyatları Nasıl Değişti?

Son dönemde LPG'de 1 lira 8 kuruş indirim ve motorinde 12 kuruş zam yapılmasının ardından, akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, yarın geceden itibaren benzin ve motorin fiyatlarında indirim yapılacak. Cuma gününden itibaren geçerli olacak bu indirimler, benzinde 1 lira 25 kuruş, motorinde ise 1 lira 21 kuruş olarak öngörülüyor. Peki, benzin ve motorin ne kadar olacak? İşte güncel fiyatlar...

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzin ve Motorin Ne Kadar?

İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 41.44 TL, motorinin litre fiyatı 40.44 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 21.19 TL olarak belirlenmiş durumda. İstanbul Anadolu yakasında ise benzinin litre fiyatı 41.33 TL, motorinin litre fiyatı 40.35 TL, LPG'nin litre fiyatı 19.64 TL. Ankara'da benzinin litre fiyatı 42.41 TL, motorinin litre fiyatı 41.42 TL, LPG'nin litre fiyatı 21.19 TL iken, İzmir'de benzinin litre fiyatı 42.66 TL, motorinin litre fiyatı 41.76 TL ve LPG'nin litre fiyatı 19.89 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar, akaryakıt alımında tüketicilere yol gösterici olacak.