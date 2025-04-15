Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Bem-Bir-Sen İpekyolu Şube Başkanı Harun Altın, “Van’ın İpekyolu Belediyesi’nde görev yapan memur ve işçilerin maaşlarında yapılan kesintiler, Sosyal Denge Tazminatı ve ikramiye ödemelerinin durdurulması kurum çalışanlarını mağdur ederken, devam eden personel alımları kamuoyunda ve çalışanlar arasında ciddi tepkilere neden oldu” ifadelerini kullandı.

HARUN ALTIN: “ÇALIŞANLARIN HAKLARI ÖDENMEDEN ALIM YAPILAMAZ”

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Bem-Bir-Sen İpekyolu Şube Başkanı Harun Altın, mevcut ekonomik koşullarda çalışanların alacaklarının öncelikli olarak ödenmesi gerektiğini söyledi. Altın, “İnsanların maaşları kesintiye uğratılırken ve yasal hakları olan tazminatlar ödenmezken, personel alımına devam edilmesi iyi niyetle açıklanamaz” dedi.

Altın, belediyenin bir yandan ödemeleri geciktirirken, diğer yandan “1 günlük geçici alım” şeklinde tanımlanan yöntemlerle personel istihdam etmeye devam ettiğini söyleyerek, “Bu durum kamu kaynaklarının öncelikli ihtiyaçlara göre yönetilmediğini açıkça gösteriyor” diye konuştu.

“PERSONEL ÖDEMELERİ ÖNCELİKLİDİR”

Bem-Bir-Sen İpekyolu Şube Başkanı Harun Altın, uygulamanın yasalara aykırı olduğunu belirterek, “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 60. maddesi açıkça, ‘Personel giderleri belediyelerin öncelikli ödemeleridir’ demektedir. Ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu da personel ödemelerinin önceliğini vurgular. Bu hükümlere rağmen maaş ve tazminatların ödenmemesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“TEKNİK PERSONELE ARAZİ TAZMİNATLARI DA ÖDENMEDİ”

Sahada aktif görev yapan teknik personelin 2024 yılına ait 4 dönemlik Arazi Tazminatları’nın da henüz ödenmediğini söyleyen Altın; “Bu gelişme, mağduriyetin sadece maaş ve sosyal denge tazminatlarıyla sınırlı olmadığını, geçmiş dönem alacaklarının da biriktiğini gözler önüne seriyor” diye belirtti.

“HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ”

Bem-Bir-Sen İpekyolu Şube Başkanı Harun Altın, çalışanların mağduriyetinin giderilmemesi durumunda sendika olarak hukuki süreci başlatacaklarını söyledi. Altın, “Umarız bu yanlış uygulamalardan en kısa sürede dönülür. Aksi halde Bem-Bir-Sen olarak hem kamuoyuna açık bilgilendirmelerimiz hem de hukuki adımlarımız hız kazanacaktır” açıklamasında bulundu.