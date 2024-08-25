CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te düzenlenen mitingde çiftçilerle buluştu, ancak bu buluşma sırasında ortaya çıkan bir detay, herkesin dikkatini çekti. Ayağını kırdıktan sonra bir süre mitinglerine ara veren Özel, doktorlarının onayıyla Gaziantep’e giderek çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Özel, fıstık fiyatlarıyla ilgili şikayetleri dile getiren çiftçilerin sorunlarını ele almak için yola çıktı. Yolda, traktörün direksiyonuna geçen ve kendini çiftçi olarak tanıtarak dert yanan başörtülü bir kadını dinledi. Kadının, Özel’e tüm sorunlarını içtenlikle anlatması ve çiftçilikle ilgili sıkıntılarını dile getirmesi mitingin en dikkat çeken anlarından biriydi.

Ancak daha sonra bu kadının, CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’ın eşi olduğu ortaya çıktı. Mitingde yaşanan bu şaşırtıcı gelişme, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ali Doğan, bu anlara dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Fıstık Mitingimiz için Sn. Genel Başkanımızı karşıladık. Güzergah üzerinde yolumuzu keserek dertlerini dile getiren çiftçilerimizin sesine kulak verdik” ifadelerini kullandı.