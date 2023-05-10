Wanhaber – Haber Bülteni

CHP Van milletvekili adayı Seracettin Bedirhanoğlu, seçim çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Bedirhanoğlu’na SP Van İl Başkanı Özay İlhan ve millet ittifakının ilçe başkanları da eşlik ediyor.

Bedirhanoğlu, Edremit, Gevaş, Gürpınar ve İpekyolu’na bağlı Erçek Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, 14 Mayıs seçimleri için millet ittifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve ittifak vekillerine destek istedi.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Bedirhanoğlu’nun Edremit ilçesi ziyaretinde, ilçe sakinleri ilçenin turizm potansiyelinin artırılmasını ve sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesini isterken, Gevaşlılar da ilçenin hem turizm hem de tarım anlamında kalkındırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Gürpınar’da ise vatandaşlar ilçenin geçmişte olduğu gibi küçükbaş hayvancılığın merkezi olması gerektiğini belirterek, taleplerini dile getirdi.

Erçek Mahallesi’nde yapılan halk buluşmasına önceki dönem CHP Van il başkanı Mehmet Kurukçu da katıldı. Erçekliler önceden belde olan mahallenin yeniden belde statüsüne geçmesini istediklerini dile getirdi.

BEDİRHANOĞLU: GECELERE KADAR ÇALIŞIYORUZ

CHP Van milletvekili adayı Seracettin Bedirhanoğlu ilçe ziyaretleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bedirhanoğlu, her ilçenin yapısına göre spesifik taleplerinin ön plana çıktığını belirterek, “Van çok geniş bir coğrafyaya sahip.

Bu coğrafi özellik zaman içinde farklı sosyolojik yapıları ve değişkenlik gösteren talepleri doğurmuş. Bu bizim en önemli zenginliğimiz tabi. Van mevcut haliyle 13 ilçeden oluşuyor. Talepler, istekler, öneriler farklılaşıyor. Hepsini not alıyoruz.

Bizler de millet ittifakı olarak bu geniş coğrafyada olabildiğince vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Ziyaret ettiğimiz ilçelerde halkımızın sıcak ilgisiyle karşılaşıyoruz. Gün bize yetmiyor, çoğu zaman gecelere kadar çalışıyoruz ama şikayetçi değiliz.

Ne kadar yorulursak yorulalım bir çocuğun gülümsemesi, bir gencin ‘umudumuz sizsiniz’ demesi bütün yorgunluğumuzu alıyor. Van ve ilçelerinde görüyoruz ki halkımız değişime inanmış. Bu inanç karşısında bizim de bu gemiyi limana ulaştırmaktan başka seçeneğimiz yok. Bunu da başaracağız kimsenin şüphesi olmasın” dedi.