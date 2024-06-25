Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik başvurusu yapacaklara son tarih uyarısında bulundu.

Bakanlık açıklamasında, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının, Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2024 itibariyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceği hatırlatıldı.

Son tarih: 28 Haziran 2024

Mevcut tutar üzerinden bedelli askerlik yapmak isteyenler için son tarihin 28 Haziran olduğu belirtildi.

Açıklamada, adayların bu tarihe kadar müracat ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiği ifade edildi.

Memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti

Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti.

2024 yılı Temmuz ayında geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belli olacak.

6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan memur maaşı zammının ardından bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

28 Haziran'a kadar başvuru yapanlar 182 bin 608 lira ödeme yapacak

28 Haziran tarihine kadar başvurusunu tamamlayan adaylar, 182 bin 608 lira karşılığında bedelli askerlik yapabilecek.

200 bin lirayı geçecek

Bedelli askerlik ücretinin temmuz ayında enflasyon oranında artmasıyla birlikte 219 bin liraya yükselmesi bekleniyor.