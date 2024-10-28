Olay, hastanede tedavi gören 20 günlük Mihrimah Toymuradov'un ölümüne ve 6 bebeğin entübe edilmesine yol açtı. Bu durum, hastane yönetimi ve sağlık sisteminde büyük bir skandal yaratmış durumda.

Ailelerin Tepkisi ve Gözaltılar

Bebeklerin aileleri, hastane önünde toplanarak bu korkunç hataya tepki gösterdi ve bebeklerine tıbbi alkol verildiğini iddia etti. Sağlık Bakanlığı, olay üzerine acil bir inceleme başlatarak hastanedeki 4 sağlık çalışanını gözaltına aldı. Ailelerin yaşadığı acı ve öfke, sağlık sisteminin güvenilirliği konusunda derin bir sorgulama başlattı.KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, olayın kendisinde büyük üzüntü yarattığını belirterek, konu ile ilgili gerekli soruşturmanın yapılacağını vurguladı. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise, olayın tüm boyutlarıyla araştırılacağını ve herhangi bir ihmal durumunda sorumluların cezalandırılacağını ifade etti.