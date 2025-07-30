Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2025 yılı ilk çeyrek banka mevduat verilerini yayımladı. Bu verilere göre, Türkiye’nin en zengin illeri sıralamasında Van’ın konumu da ortaya çıktı.

Türk Bankacılık Sektörü raporuna göre, Türkiye'de vatandaşların yatırım tercihlerinde vadeli hesaplar öncelikli konumda yer alıyor. İllere göre vadeli hesaplar, güvenli ve sabit getiri arayan yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak görülüyor.

BDDK’nın güncel verilerine göre, Türkiye’nin en zengin illeri arasında ilk sırada 8 trilyon 19 milyar 377 milyon 341 bin TL ile İstanbul yer alırken, en fakir il 4 milyar 440 milyon 185 bin TL ile Bayburt oldu.

Türkiye’nin en zengin illeri sıralamasında büyükşehirler önde yer alırken, Van; büyükşehirler arasında Mardin’den sonra son sırada yer aldı. Aynı zamanda Van’ın zenginlik sıralaması, Türkiye genelinde 47. il olarak raporlarda yer aldı.

Van’ın 2025 yılı ilk çeyreğine ait mevduat tutarı 33 milyar 459 milyon 538 bin TL olarak açıklandı. Van’ın 2024 yılı mevduat tutarı ise 27 milyar 718 milyon 829 bin TL olarak açıklanmıştı.