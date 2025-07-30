"Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, Tebliğler Dergisi'nin Nisan 2025 sayısında güncellenerek yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" doğrultusunda, çoklu ortam tasarım inceleme uzmanı tanımı genişletildi.

Buna göre, bilişim teknolojileri ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanlarında öğretmenlik yapanlar, çoklu ortam tasarım inceleme uzmanı olarak görevlendirilebilecek. Ayrıca ilgili alanlarda akademik kadroda görevli uzmanlar da bu görevi yapabilecek.

Yönetmelikle ayrıca yayınevi değişikliklerine ilişkin düzenlemelere gidildi. Bu kapsamda, yayınevi veya yayınevi sahibi değişikliği durumunda, ilgili ders kitabının okutulmasına yönelik uygunluk süresi sona erecek.

Diğer yandan, ders kitabı yazarlarının içerik sorumluluğu genişletilerek, onayı iptal edilen ders kitabı veya taslak ders kitabının yazarı ya da yazarlarının, 5 yıl süreyle başka bir taslak ders kitabında farklı görevlerde dahi olsa başvuruda bulunmaları engellendi.