Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliği seçimi için oy verme işlemi başladı.

YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları incelemiş, Hilvan ilçesindeki seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Bu kapsamda Hilvan'da oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı, oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.

İlçede kayıtlı bulunan 27 bin 686 seçmen, kurulan 125 sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirecek.

Pınarbaşı'nda oy kullanma işlemi başladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçmenler sandık başına gitti.

İlçedeki okullara kurulan sandıklara giden vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Sandık görevlilerinden zarf ve pusulalarını alan seçmenler, oylarını kullandıktan sonra imza atarak oy verme işlemini tamamladı.

İlçede, 141 sandıkta, 18 bin 960 seçmen oy kullanacak. Öte yandan, hastalığı veya engeli sebebiyle sandığa gidemeyen seçmenler de seyyar sandıkta oy kullanıyor.

İl genelinde seçim güvenliğinde çok sayıda polis ve jandarma görev yapıyor.

İlçede oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.

Büyükkarıştıran'da oy kullanma işlemi başladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

YSK görevlileri, vatandaşların oy kullanacağı 3 okuldaki 16 sandıkta hazırlıklarını tamamladı.

Seçmenler, 6 parti adayının yarıştığı seçimde saat 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı.

Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almıştı. Kısıtlı iki kişinin oy verdiği tespit edilince seçimler iptal edilmişti.

Sivas'ın Güneykaya beldesinde oy kullanma işlemi başladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde seçmenler, belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

Beldede bulunan Güneykaya Anadolu Lisesi'nde kurulan sandıklara giden vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Sandık görevlilerinden zarf ve pusulalarını alan seçmenler, oylarını kullandıktan sonra imza atarak oy verme işlemini tamamladı.

Beldede, 5 sandıkta, 1140 seçmen oy kullanacak.

Oy kullanma işlemi sırasında zaman zaman gerginlik yaşanan okulda jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Beldede oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Yıldızeli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, seçim torbalarındaki sonuç tutanaklarının düzenlenmediği gerekçesiyle seçimlerin iptaline ve 2 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.

Tunceli’nin Akpazar beldesinde oy kullanma işlemi başladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde seçmenler, belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

Akpazar beldesinde, YSK tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin iptal edilmesi nedeniyle belediye başkanlığı seçimi yeniden yapıldı.

Saat 08.00’da oy verme işleminin başlamasıyla beldedeki seçmenler, sandıkların kurulduğu Akpazar Ortaokulu ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesine geldi.

Sandık görevlilerince kimlik bilgileri kontrol edilen seçmenler, daha sonra zarf ve pusulalarını alarak oylarını kullandı.

Beldede, 10 sandıkta 1700 seçmen oy verme işlemi gerçekleştirecek.

Jandarma ekipleri de okulların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Akpazar beldesinde AK Parti, 31 Mart’taki seçimlerde sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve incelemenin ardından itirazı kabul eden Yüksek Seçim Kurulu seçimi iptal etmişti.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ve Sağlık beldesinde vatandaşlar sandığa gitti

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ve Sağlık beldesinde seçmenler, belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

Güzelyurt ilçesinde, YSK tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin iptal edilmesi nedeniyle belediye başkanlığı seçimi yeniden yapılıyor.

Saat 08.00'de oy verme işleminin başlamasıyla ilçedeki seçmenler, sandıkların kurulduğu Atatürk Ortaokulu'na geldi.

Sandık görevlilerince kimlik bilgileri kontrol edilen seçmenler, daha sonra zarf ve pusulalarını alarak oylarını kullandı.

İlçede, 9 sandıkta 2 bin 32 seçmen oy verme işlemi gerçekleştirecek.

Polis ekipleri de okulların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Merkeze bağlı Sağlık beldesinde ise 8 sandıkta 1799 seçmen oy kullanacak.

Güzelyurt ilçesinde AK Parti, 31 Mart’taki seçimlerde "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve incelemenin ardından itirazı kabul eden Yüksek Seçim Kurulu seçimi iptal etmişti.

Edirne'de temizlik görevlisinin hatası yüzünden Umurbey Mahallesi bir kez daha sandığa gitti

Bu arada Edirne'de sandıktan çıkan ve sayılmayan muhtarlık oy pusulalarının temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın ardından iptal edilen ve tekrarlanan Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimi için oy verme işlemi başladı.

Mahalledeki Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan 6 sandıkta oy verme işlemi yapılıyor.

İl Seçim Kurulu Seçim Müdürü Sevil Cellek, okula gelerek sandık kurullarını dolaştı.

Seçmenlerden İzzet Çekiç, AA muhabirine, bir önceki seçimin iptali nedeniyle yeniden oy vermeye geldiklerini söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı Turhan Özgünden, bir sandıktaki pusulaların temizlik görevlisince çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuş, Kurul itirazı değerlendirerek Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin yenilenmesi kararı almıştı.