Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Burak Dağlıoğlu getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan hazine ve maliye müfettiş yardımcılarının da ataması yapıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığında açık bulunan Gelir İdaresi daire başkanlıklarına Mustafa Akpınar, Murat Coşkun, Sadık Demirbaş, Hayati Arslan, Serkan Kurnaz ve Halil Çağdaş Baran atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığındaki atamalar

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığına Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Su Yönetimi Genel Müdür yardımcılıklarına Satuk Buğra Fındık, Mahir Özcan, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Hakan Nalbantoğlu getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığında, Ankara, Çanakkale ve Diyarbakır başta olmak üzere 10 ilin il tarım ve orman müdürleri görevden alınırken 18 il tarım ve orman müdürlüğüne atama yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğünün Ankara, Artvin, Bolu, Erzurum, Kayseri ve Zonguldak bölge müdürleri görevden alınırken, 26 ildeki bölge müdürlüklerine atama gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığındaki atamalar

Ticaret Bakanlığına bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kaya görevden alınırken Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür yardımcılıklarına Fatma Canan Nilüfer Dora ve Mehmet Hakan Akgün, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ali Kelleci, Ticaret Müfettişliğine Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Hasan Mutaf, ticaret müfettişliklerine Altan Özbilen ve Nuray Çelik Ceylan atandı.

Ulaştırma kurumlarına atamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Haydar Ufuk Kale görevden alındı, yerine Yalkın Giray Yüksel getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürü Şehabeddin Gedikli görevden alınırken bu göreve Eyyüp Bülent Cengiz atandı.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Çağlar, Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Gökdemir görevden alındı.

Kurumun Yönetim Kurulu Üyeliğine Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Enver Mamur getirildi.

TCDD İşletmesi Genel Müdür yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğine Nizametdin Çiçek ve İbrahim Ercan Karacaoğlu atandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine ise Cengiz Paşaoğlu ve Muhammed Kerem Yeğnidemir'in ataması yapıldı.